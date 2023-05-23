"Возвращение туристов из Китая — одно из условий для глобального восстановления туриндустрии в постковидный период. До пандемии туристы из Китая занимали первое место среди стран из дальнего зарубежья по количеству поездок в Москву. Сегодня, после снятия ограничений, мы наблюдаем рост интереса китайских туристов к российской столице: в первом квартале этого года Москву посетили в пять раз больше туристов, чем за тот же период 2022 года", — цитирует пресс-служба Мостуризма выступление Козлова на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае.

По его словам, текущие показатели позволяют оптимистично смотреть на дальнейшее развитие туризма между странами.

"В ближайшее время ожидается запуск работы по соглашению о безвизовых групповых туристических поездках, а также системы электронных виз для индивидуальных туристов. Все это даст мощный импульс по развитию туризма для обеих стран. Москву и Китай сейчас связывают более 30 прямых рейсов в неделю, и это количество будет только увеличиваться", — добавил Козлов.

По его словам, вся московская индустрия гостеприимства – отели, туроператоры, кафе и рестораны, торговые комплексы – постепенно адаптирует элементы инфраструктуры, чтобы китайским туристам было комфортно находиться в городе, планировать маршруты, совершать покупки. Китайские туристы с картой UnionPay, выпущенной в иностранном банке, могут обналичить средства в банкоматах многих банков на территории РФ.

"В трех крупнейших аэропортах Москвы туристов встретит навигация на китайском языке. Переведены и навигационные указатели в основных точках притяжения и достопримечательностях. Китайскую версию имеет туристический портал Discover Moscow, на котором можно актуальную информацию о Москве для планирования путешествий. Еще одна задача Мостуризма – повысить уровень удовлетворенности китайских туристов от путешествия, поэтому сейчас разрабатываются новые маршруты, в том числе во взаимодействии с другими регионами России", — сказал глава комитета.

Он подчеркнул, что важно открыть для китайских туристов не только классические маршруты, но и новые точки притяжения, которых за годы пандемии появилось множество.

По данным Погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2023 года в России побывали 84,2 тыс. граждан КНР.