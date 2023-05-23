"Убедительно просим жителей и туристов на время проведения работ по разминированию воздержаться от посещения пляжа в районе улицы Батарейной до Гвардейского бульвара. Действует запрет нахождения людей, а также лодок и судов в радиусе одного километра от места проведения работ по подъему боеприпасов", — говорится в пресс-релизе.

Почти неделю водолазы Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и сотрудники Балтийского поисково-спасательного отряда проводят очередное разминирование подводного объекта. Работы идут на глубине 17 метров.

За это время личный состав отряда совместно с экипажем судна "УМК-В" совершили более 80 спусков продолжительностью 82 часа. Водолазами было обнаружено, поднято на поверхность и доставлено на берег более 1665 взрывоопасных предметов, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, немецкая самоходная баржа с боеприпасами лежит на глубине 17 метров на удалении 1,5 километра от входа в порт Балтийск. Ее длина 70 м, ширина 8 м, водоизмещение 2 тыс. тонн. На борту баржи и на грунте вблизи нее предположительно находилось несколько десятков тысяч различных боеприпасов.

Работы по ее разминированию выполняются в течение нескольких лет непродолжительными временными отрезками.