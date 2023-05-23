"Для нас цифра — это тот инструментарий, благодаря которому мы можем модернизировать наши учреждения быстро и клиентоцентрично. Мы хотим быть современными, прогрессивными и актуальными в сфере туризма и культуры. И точно не хотим на уровне музеев быть местами только для хранения экспонатов, а на уровне библиотек — оставаться на уровне книговыдачи", — цитирует пресс-служба министра по культуре и туризму области Андрея Ермака.

По его словам, участники проекта — представили туристического бизнеса — начали знакомиться с удачным опытом внедрения цифровых решений в российских регионах. Особый интерес вызывают успешные практики от ведущих российских IT-компаний, а также текущая ситуацию с цифровыми сервисами в туризме.

В планах министерства — в ближайшие пять лет сделать проект Go Kaliningrad главным мобильным туристическим приложением в регионе, а также реализовать проект единого билета для музеев и концертных залов и электронный сертификат на посещение Калининградской области. В это цифровое решение планируется "зашить" как проживание в гостинице, так и посещение ресторанов, экскурсии, прокат автомобилей и многое другое, пояснил министр.

"Цифровая прокачка" — это уникальная площадка по обмену опытом, помогающая находить и внедрять цифровые решения, которые подтвердили свою эффективность. Туризм является одним из социально-экономических приоритетов области. И одним из драйверов развития этой сферы может стать цифровизация, позволяющая создать понятную цифровую экосистему, которая объединит туристов и турбизнес", — считает заместитель председателя правительства Калининградской области — министр цифровых технологий Леван Дараселия.