"Сегодня на учете Центра ГИМС Главного управления МЧС по краю состоит 567 пляжей, оборудованных для купания. С начала года рассмотрено и зарегистрировано 445 заявлений-деклараций предъявляемым требованиям", — говорится в сообщении.

Старший государственный инспектор ГУ МЧС России по краю Юрий Троегубов добавил, что до начала купального сезона сотрудники МЧС обследуют все состоящие у них на учете пляжи.

"На данное время проведено 101 выездное обследование и 12 профилактических визитов. В результате было выдано 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований", — цитирует пресс-служба слова Троегубова.

Ранее сообщалось, что более чем в 20 муниципалитетах Краснодарского края не хватает оборудованных пляжей.