"Что касается выручки, то мы рассчитываем, что она вырастет процентов на 15 по сравнению с прошлым годом. В прошлом году цифры уже были внушительные, и мы показываем неплохую динамику и по прошлому году, и по первому кварталу 2023 года", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Ермак уточнил, что не будет делать прогнозы по турпотоку, однако, исходя из презентации министра, с мая по сентябрь Калининградская область планирует принять 1,1 млн туристов (плюс 5-7% к прошлому году).

По словам министра, сейчас в регионе активно продвигается гастрономический и событийный туризм, на лето запланировано много шоу, концертов и фестивалей.

В 2022 году Калининградскую область посетили 1,83 млн туристов. В первом полугодии 2022 года доходы туристической отрасли области составили 5,91 млрд рублей.