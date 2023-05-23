"Лето сейчас пришло в целый ряд регионов нашей страны. Сейчас температура с 24 по 27 мая в Ненецком автономном округе — самый север европейской части страны — на 13-14 градусов выше нормы. И это означает, что максимальная температура будет 21-25, выше, чем в большинстве районов умеренной зоны европейской России", — сказал Вильфанд.

По его словам, "очень высокая температура" до конца недели прогнозируется в Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, в Республике Карелия. Там температура в период с 24 по 26 мая будет на 6-8 градусов выше нормы: плюс 22 — плюс 27 градусов.

"И потрясающая высокая температура в Республике Коми — с 24 по 28 мая на 7-12 градусов выше нормы и максимальные значения будут в диапазоне плюс 24 — плюс 30 градусов", — уточнил Вильфанд.

В Приволжском федеральном округе с 24 по 28 мая температура будет на 7-8 градусов выше нормы. От севера до юга Приволжья температура будет от плюс 25 — до плюс 31 градусов.

Летняя погода также прогнозируется на самом севере Уральского федерального округа — в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Там до конца недели температура будет на 7-14 градусов выше нормы и составит от плюс 23 до плюс 30 градусов. В Свердловской области — в центре Урала — температура воздуха поднимется до плюс 28 — плюс 31 градуса. "Настоящее лето", — отметил Вильфанд.

"Наиболее холодная погода в течение всех этих пяти дней по отношению к норме будет на юге Красноярского края, в Иркутской области и в Хакасии. Там температура ниже нормы на 4-5 градусов. И днем температуры не высокие, около плюс 15 градусов. Это холодно для этого региона", — добавил он.