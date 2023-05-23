В этот день на центральной площади поселка рядом с самой высокой сельской колокольней России состоится первый фестиваль "Сделано в Поречье", посвященный местной истории и промыслам. В программе — мастер-классы по различным видам ремесла, экскурсии и гастрономические мероприятия, где каждый сможет попробовать местную кухню и выпить традиционного травяного чая из самовара.

Власти уверены, что поддержка ассоциации позволит включить поселок Поречье-Рыбное как в уже популярные, так и в новые туристические маршруты, а также придаст дополнительный импульс развитию территории.

Поречье-Рыбное — поселок городского типа, расположенный на реке Сара вблизи ее впадения в озеро Неро. Село известно с 14 века. Тогда оно было местом княжеской охоты. В 15-17 веках одна половина Поречья была за государем, а другая — за ростовскими архиереями. В 17 веке жителям села было пожаловано исключительное право пользования озером Неро. В начале 19 века Поречье являлось вторым после Ростова крупнейшим населённым пунктом Ростовского уезда.

В поселке расположена колокольня Никитской церкви — одна из самих высоких колоколен России. Ее высота равна почти 94 метра (выше колокольни Ивана Великого в Москве на 4 метра).

До сих пор в Поречье работает завод, который ведет своё начало от консервной фабрики Павла Алексеевича Коркунова, основанной в 1880 году для переработки зелёного горошка, бобов, шпината.