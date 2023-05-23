Увеличение числа пассажиров ожидается в связи с закрытием аэропорта Магнитогорска на реконструкцию с 1 июня.

"Дополнительные рейсы позволят развести потоки пассажиров из Троицка и Магнитогорска и обеспечить отправление возросшего количества пассажиров из Магнитогорска на электропоезде "Ласточка", маршрут которого проходит через Троицк. Это решение не повлияет на утвержденную схему движения других пригородных поездов в Челябинской области", — отмечается в сообщении.

На маршруте будет задействован современный электропоезд ЭП2Д. Он будет отправляться из Челябинска в 17.15 по местному времени, возвращаться из Троицка — в 9.15.Стоимость проезда по полному маршруту составляет 375,1 рубля.

Поезд будет курсировать ежедневно до 1 октября.

Как сообщалось, международный аэропорт Магнитогорска с 1 июня по 1 октября планирует приостановить прием и отправку воздушных судов в связи с работами по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Власти региона планировали усилить транспортное сообщение до ближайших двух аэропортов — в Уфе и в Челябинске.

На сайте областного Миндортранса сообщалось, что международный аэропорт Магнитогорска по итогам 2022 года перевез 280 тыс. пассажиров.