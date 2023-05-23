Для поиска подрядчика был объявлен электронный аукцион, заявки подали две компании, одна из них была признана соответствующей требованиям. В итоге с ООО "Виват" (по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована в 2019 году в Ханты-Мансийске, принадлежит физлицу), был заключен контракт стоимостью 483,9 млн рублей.

Как сообщалось, проект строительства привокзальной площади аэропорта Надыма в конце прошлого года получил положительное заключение государственной экспертизы. На новой площади появятся зоны для паркинга, общественного транспорта и такси, пешеходов, будет проведено озеленение и установлено освещение.

Надымский аэропорт работает с 1969 года, принимает все виды самолетов, включая тяжелые авиалайнеры. 100% АО "Надымское авиапредприятие" принадлежит департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа.