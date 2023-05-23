"Вейкбординг – экстремальный вид спорта, сочетающий элементы воднолыжного слалома и акробатики, он также имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и серфингом. Верхнее озеро, где находится парк, заполнено горной водой, глубина водоема составляет более пяти метров, его зеркало занимает около 1,4 Га со средней температурой 22 градуса. В парке работают две реверсивные лебедки с автоматическим управлением: для начинающих и для продвинутых райдеров — с фигурами для прыжков. Фигуры в парке выполнены с учетом последних мировых тенденций в вейкбординге", — рассказал руководитель Вейк-парка курорта Владислав Зязин.

Единственный в России горный Вейк-парк был открыт в 2020 году. К новому летнему сезону он прошел тщательную подготовку. Из озера была спущена вода, его чаща очищена, проведена профилактика установок, обновлены террасы, зоны отдыха и прокатное оборудование.

"Обучение катанию на вейке проводят опытные тренеры, с огромным опытом работы и инструкторскими лицензиями. Они помогут не только сделать первые шаги новичкам, но и значительно повысить уровень катания тем, кто давно знаком с вейкбордом. Мы обеспечиваем гостей гидрокостюмами, жилетами, шлемами, это помогает соблюдать меры безопасности. Катание на вейках доступно детям с пяти лет в присутствии родителей", — добавил Зязин.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, в парке предусмотрена зона для катания на сапбордах, сауна, территория для релакса с зонтами и тентами.

"Роза Вейк-Парк" открыт ежедневно с 10:00 до 17:30. Добраться до него можно на трансфере, который каждый час отправляется из Горной Олимпийской деревни курорта "Роза Хутор", так и пешком по тропе "Озерный траверс". Планируется, что горный Вейк-парк будет открыт до середины осени.