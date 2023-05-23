"На период проведения "Петровского фестиваля огня" для транспортного обслуживания петербуржцев и гостей города в ночь с субботы, 27 мая, на воскресенье, 28 мая, в круглосуточном режиме будут работать петербургский метрополитен и 11 маршрутов городского транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение поездов в метро будет работать всю ночь с 10-минутными интервалами. Наземный транспорт начиная с полуночи будет работать с 30-минутным интервалом. На свои маршруты выйдут автобусы под номерами 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142, а также 23 и 46 троллейбусы.

27 мая Петербург отмечает 320 лет со дня основания. В честь праздника в северной столице пройдет ряд мероприятий. Финалом празднования станет "Петровский фестиваль огня", который состоится на стрелке Васильевского острова.

Фестиваль начнется в полночь одновременно с разводкой Дворцового моста. Будут представлены пиротехнические выступления команд из разных стран. Между выступлениями команд состоится световое шоу.