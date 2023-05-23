"Туристский поток в 2022 году составил 2,5 млн посещений (прирост на 14% к уровню 2021 года). Поступления от туристической отрасли в консолидированный бюджет субъекта составили 549 млн рублей, или 7% от общей суммы поступлений по республике. Прирост к прошлому году составил 53%", — сказал Хорохордин.

По словам главы региона, в 2022 году 18 турорганизаций получили поддержку на развитие обеспечивающей и туристской инфраструктуры на общую сумму 50,5 млн рублей. Три проекта получили гранты на поддержку инициатив, направленных на развитие туризма, на сумму 2 млн 250 тыс. рублей.

Хорохордин отметил, что Республика Алтай приняла участие в пилотном проекте по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц. В результате 17 турорганизаций в рамках нацпроекта получили поддержку на создание средств размещения в объеме 252,5 млн рублей (с 50%-ным софинансированием), что позволит обеспечить ввод 174 новых номеров для проживания. К настоящему времени их уже создано 87.

В 2022 году был обновлен реестр коллективных средств размещения, в который вошли 463 объекта, в том числе 179 новых. При этом, по словам Хорохордина, 128 туробъектов прошли процедуру классификации и получили звездность. Также туристов принимают 424 сельских дома.

Хорохордин отметил, что власти Республики Алтай ведут работу для того, чтобы туристический сезон в регионе продолжался не только летом. В частности, развиваются такие виды, как горнолыжный, спортивный, оздоровительный туризм. Реализуются крупные инвестиционные проекты, направленные на организацию качественной инфраструктуры для отдыха. Так, всесезонный курорт "Манжерок" принял в 2022 году более 520 тыс. человек.

"В целях дальнейшего развития туризма реализуется проект по строительству нового аэровокзального комплекса, что позволит кратно увеличить пассажиропоток через воздушную гавань. Также прорабатывается вопрос создания международного терминала", — сказал Хорохордин.