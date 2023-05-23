Согласно пояснительной записке к проекту, с 1 июля 2023 по 1 июня 2024 гг. в экспериментальном режиме будет работать портал субсидированных перевозок, а также автоматизированная информационная система управления такими перевозками.

"Ключевой задачей проведения эксперимента является цифровая трансформация управления льготными и субсидированными перевозками, а также обеспечение прозрачности предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствии с постановлением правительства РФ от 02.03.2018 №215", — сказано в записке.

Это также позволит определить необходимые изменения в законодательство для внедрения и развития участвующих в эксперименте информационных систем, отмечают в Минтрансе.