"На прошлой неделе я с коллегами прошел часть маршрута Е70, все посмотрели. В навигаторах для тех, кто путешествует на лодках, маршрут отлично указан: глубины, ширина, все, что нужно человеку, путешествующему по воде есть. Не хватает только инфраструктуры", — сказал Ермак.

По его словам, в рамках этой поездки участники предлагали властям и бизнесу "не заморачивайтесь на какой-то крупной инфраструктуре, сделайте на маршруте две или три интересные точки показа". Но, отметил министр, уже сегодня такие точки и объекты на маршруте есть, хотя и не в достаточном количестве.

Ермак сообщил, что водные туристы смогут использовать причалы у Музея Мирового океана или у Рыбной деревни в Калининграде, в областном яхт-клубе, в районе орденского замка Тапиау в Гвардейске и в Полесске. При этом для обустройства причальной инфраструктуры в местах маршрута не обязательно делать речные вокзалы, а можно использовать дебаркадеры, как в Санкт-Петербурге.

"На этом маршруте главным является водная прогулка с возможностью отдыха и осмотром достопримечательностей. Именно свобода выбора места, где ты ночуешь, отдыхаешь, ловишь рыбу, это главная суть путешествия на лодке. Поэтому инфраструктура нужна не сложная. Важны навигационная обстановка и общий маркетинг, нужная компания, которая будет всем этим управлять с точки зрения рекламы и продвижения. Сейчас смотрим, анализируем все слабые места. Есть несколько узких мест на маршруте Е70, сейчас думаем, как их решать", — добавил Ермак.

По его словам, развитие водного туризма в Калининградской области имеет весьма большие перспективы с точки зрения его востребованности как отечественными, так и зарубежными спортсменами и отдыхающими. По территории региона проходят три международных водных маршрута Е-70, Е-60 и Е-41. Их потенциал очень велик.