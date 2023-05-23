"Мы видим ажиотажный спрос и понятно, что цена растет. Но мы делали анализ вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). На сегодняшний день мы не видим большого роста цен, к лету они всегда растут, но в допустимых пределах", — сказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил Руппель, регулировать ценообразование отелей можно благодаря строительству новых объектов размещения, и в регионе сейчас фиксируется "бум" на гостиничную застройку.

"Пока мы не увеличим предложение, которое как раз будет конкурентно спросу, эту парадигму будет сложно сломать", — пояснил он.

По его словам, два года назад инвестиционный портфель в курортной сфере был порядка 20 млрд рублей, а сейчас он составляет более 300 млрд, строятся 28 тыс. номеров.

"Я думаю, что после международного экономического форума в Петербурге в середине июня мы, как минимум, удвоим эту цифру. И в активной стадии будет создаваться более 40 тыс. номеров, это по году даст более 3 млн туристов. Без учета крупных проектов, таких как Новая Анапа", — заключил Руппель.