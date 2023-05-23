В рамках проекта лекторы ведущих вузов страны и специалисты музея поделятся важными знаниями о Куликовской битве, русском Средневековье и Новом времени.

"Задонщина" — совместный проект Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого и музея-заповедника "Куликово поле". Цель школы — расширить и углубить знания студентов об истории России эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Особый акцент в образовательных мероприятиях делается на Куликовом поле — Первом ратном поле России", — отметили в пресс-службе.

В проекте принимают участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Липецка, Махачкалы, Омска, Оренбурга, Перми, Тулы, Уфы и Ярославля. Спикеры школы — ученые из МГУ, Высшей школы экономики, Российского гуманитарно-педагогического университета им. А.И. Герцена и других ведущих вузов страны, а также ученые музея-заповедника "Куликово Поле".

"Студенты примут участие в познавательной, научно-исследовательской, коммуникативной и творческой деятельности. Их ждут лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, которые помогут сформировать устойчивый интерес к изучению прошлого", — подчеркивается в сообщении.

Будущие специалисты в рамках исторической школы будут работать в группах над проектами исследовательского, научно-популярного и просветительского характера. Каждая команда снимет видеоролик, посвященный истории Куликовской битвы, сохранению исторической памяти, музейной работе. Они смогут использовать материал в работе со студентами и школьниками после возвращения домой.

Также на примере музея- заповедника "Куликово поле" — одного из самых модернизированных музеев России — студенты-историки подробно познакомятся со спецификой музейного дела. Участники школы узнают о загадках и интерпретациях Мамаева побоища не только со слов специалистов, но и благодаря наглядным артефактам и экспозициям.

"Мы надеемся, что "Куликово поле" и наша историческая школа "Задонщина" уже в пору студенчества помогут молодым людям связать свою жизнь с исторической наукой и музейным делом", — отметил директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

Историческая школа "Задонщина" будет работать до 25 мая.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.