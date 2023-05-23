"По срокам бронирования мы видим долгое бронирование, и сейчас на август, сентябрь наиболее востребованы три ключевые точки – Сочи, Анапа, Геленджик. Анапа у нас забронирована уже более чем на 90%, Сочи – более чем на 80%, Геленджик – порядка 75-76%", — рассказал он на пресс-конференции во вторник.

Руппель отметил, что предпочтения туристов почти не меняются, несмотря на то, что в регионе закрыты два из трех основных аэропортов.

Он также сообщил, что отельеры стали больше внимания уделять качеству предоставляемых услуг, в частности в отелях, работающих по системе "все включено" или "ультра все включено". По словам замгубернатора, в регионе работают 80 объектов с таким форматом сервиса.

"Для нас самое главное – это возвратность туристов, и чтобы они получали тот уровень и объем услуг, который был заявлен", — заключил Руппель.