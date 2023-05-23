"На территории площадью более 15 гектар практически "с нуля" удалось создать современное общественное пространство, где есть множество объектов рекреационной инфраструктуры. Уверен, новая зона отдыха станет настоящим центром притяжения не только местных жителей, но и туристов", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

На входе в парк установили входную группу и обустроили парковку на 50 машиномест. На всей территории проложили пешеходные дорожки из плитки, асфальта и гранитного отсева, высадили деревья и кустарники, обустроили газоны и цветники, установили освещение и камеры видеонаблюдения.

Для любитлей активного отдыха построили площадки для волейбола, баскетбола и зону воркаут, скейт-парк и памп-трек. Для детей установили площадки. Также в парке появились скамьи, урны, велопарковки, туалетные модули.

Кроме того, на территории установлены деревянные беседки, создана пляжная зона с шезлонгами, лодочной станцией и павильоном проката для лодок. Для проведения городских мероприятий организована площадка со сценой и амфитеатром.

В министерстве благоустройства напомнили, что проект благоустройства парка является победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.