По предварительной информации, группа из шести туристов не была зарегистрирована в подразделениях МЧС России, отметили в чрезвычайном ведомстве.

К поисковым работам привлечены сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасительного отряда МЧС России.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8 для розыска пропавших граждан Белоруссии.

Между тем посольство Белоруссии в России в своем телеграм-канале сообщило, что их отделение в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе.

Сотрудники посольства находятся в контакте с компетентными органами России, говорится в сообщении.