"Объект культурного наследия размещаем в квартале исторической застройки Петрозаводска. Здесь, на Малой Слободской, подготовили фундамент под здание. На днях приступили к установке венцов (часть бревен подлежит реставрации, часть — замене). После осадки сруба специалисты начнут отделочные и внутренние работы. Памятник обещают восстановить к концу года", — написал он в своем телеграм-канале.

Парфенчиков уточнил, что эксперты решали судьбу здания много лет, так как среди современных построек на улице Свердлова памятник деревянного зодчества утратил историческое архитектурное окружение.

Проект реставрации согласован с управлением по охране объектов культурного наследия Карелии.

Двухэтажный дом Захаровых является образцом жилого дома Петрозаводска конца ХIХ века. Первоначально в состав усадьбы входили также каретник с навесом и хлев. С северной и восточной сторон к основному объему дома пристроены двухэтажные каркасные сени-тамбуры с лестницами на второй этаж. Наличники окон главного фасада украшены многоярусной резьбой.