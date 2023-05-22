"К 2026 году институт развития "Кавказ.РФ" планирует благоустроить курорт "Эльбрус" — Поляну Азау и прилегающую территорию. Благоустройство предусматривает создание к 2026 году новых объектов, в том числе парка активного отдыха, променада и спортивных площадок", — говорится в сообщении.

В частности, для активного отдыха на курорте появится веревочный парк, аттракционы, горные качели, каток, скейт-парк, скалодром, а также детские и спортивные площадки.

Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, на "Эльбрусе" обустроят летнюю веранду, уличную библиотеку и комфортный променад.

Вместе с тем планируется обустройство туристического пешего маршрута по местам памятных событий Великой Отечественной войны.

В рамках работ по благоустройству также запланировано озеленение территории, обновление внутренних дорог, пешеходных зон и систем освещения.

Кроме того, действующие и новые туристические объекты будут приведены к единому архитектурному стилю.

Горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 15 км трасс различной сложности и сеть подъемников.