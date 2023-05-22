"Строительство променада в Светлогорске подрядчик должен завершить до конца 2024 года. Но мы постараемся, чтобы уже летом (следующего года — ИФ) у отдыхающих появилась возможность попасть на пляж. Сегодня активно ведется строительство подводного волнолома напротив этого участка и уже построенного променада", — сказал Черномаз.

По его словам, при сооружении волнолома используются валуны весом от 3 до 6 тонн каждый. Это требует серьезной подготовки при их перевозке на грузовых машинах-длинномерах, которые заходят на променад.

"Такие валуны навалом везти невозможно. Поэтому каждый камень весь маршрут от отправки до променада проходит на длинномере как генеральный груз. Каждый камень фиксируется на длинномерах, для которых допустимый тоннаж 20 тонн. Каждый (валун — ИФ) довозится и отдельно снимается для помещения в тело волнолома. Либо их складируют на береговой линии, чтобы сформировать тот объем, который потом транспортируют на барже до места установки в донный волнолом", — пояснил Черномаз.

Он также отметил, что волнолом в дальнейшем будет гасить активность и силу волны до подхода к берегу с ее разрушающим действием. Таким образом, к берегу будет подходить малая волна. Тем самым для отдыхающих на воде будет обеспечена определённая безопасность.

Помимо этого волнолом будет удерживать песок, который обычно волны уносят в море, особенно во время штормов, заключил Черномаз.

Как сообщалось, в начале мая 2019 года в Светлогорске был открыт новый променад протяженностью 1200 метров и шириною — от 12 до 30 метров.

При этом в настоящее время там же ведется реконструкция, а фактически новое строительство старого променада, который был сильно повреждён зимой 2019 года. Его протяженность составляет примерно 500 метров.