Как отметил в ходе церемонии открытия вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, отель стал 48-м в регионе и первым – построенным с применением мер государственной поддержки, льготного кредитования, запущенного Ростуризмом.

В отеле 915 номеров различного уровня, несколько ресторанов, спа-комплекс, комплекс открытых подогреваемых бассейнов и собственный пляж. Одновременно он может принять до 3 тыс. гостей.

Mira Family стал частью туристического кластера Miracleon, объединяющего пять отелей, работающих по системе "все включено", два пятизвездочных и три – четырехзвездочных. Общий номерной фонд курорта составляет 3922 номера.

Как сообщил на церемонии открытия инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев, изначально открытие отеля планировалось на 2024 год, но, благодаря сотрудничеству с властями удалось открыть комплекс раньше срока. Инвестиции в строительство объекта составили 1,3 млрд рублей.