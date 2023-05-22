"На период весенне-летнего туристического сезона в связи с наступлением тепла руководством национального парка было принято решение об открытии восьми турмаршрутов. Оставшиеся несколько популярных туристических направлений планируется открыть в начале июня", — сказал собеседник агентства.

В частности, для посещения уже доступны маршруты на Джамагатские нарзаны, водопад Шумка, озеро Туманлы-Кель, ущелье Алибек, Бадукские озера, маршрут по центральной усадьбе, а также с небольшими временными ограничениями турмаршруты на Чучхурские водопады и в ущелье Аманауз.

Перед открытием на маршрутах в обязательном порядке проводятся подготовительные работы и благоустройство.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га.

На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.