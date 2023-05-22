Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД), электропоезда по маршруту будут курсировать ежедневно. Со станции "Аэропорт Сочи" состав будет уходить в 06:41 мск и прибывать в Майкоп в 12:41. Отправление обратно — в 16:10, прибытие на конечную станцию — в 22:10.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Шепси, Туапсе, Хадыженская и Белореченская.

Отмечается, что эта "Ласточка" станет вторым электропоездом, соединяющим Майкоп и Черноморское побережье Кубани. В настоящее время ежедневно курсирует электропоезд сообщением Майкоп — Имеретинский Курорт.

Также со станции "Аэропорт Сочи" электропоезда "Ласточка" ежедневно курсируют до Анапы, Новороссийска и Ростова-на-Дону.