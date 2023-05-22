Уточняется, что за Петербург проголосовали 37% участников опроса одного из сервисов бронирования.

Авторы исследования указывают, что традицию пить кофе в Россию привнес основатель Санкт-Петербурга Петр I.

"В 1720 году первая российская кофейня открылась именно в Петербурге, на Троицкой площади. Согласно исследованию Всемирной туристской организации ООН, выбор того или иного направления для путешествия на 30% зависит от возможности познакомиться с оригинальной кухней", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2022 году кофе по-петербургски по рецепту, разработанному в Музее кофе, попал в меню петербургского завтрака в рамках проекта "Петербургская кухня" для продвижения гастрономических традиций города в России и за рубежом. Рецепт состоит из двойного эспрессо, небольшого количества воды и молочной пены.

В марте 2023 года в городе был разработан гастрономический путеводитель "Что где есть в Петербурге" с рубриками "Петербургские завтраки", "Лучшие кофейни и булочки", "Лучшие кафе и бистро" и другими.

Петербург с 2021 года имеет статус креативного города ЮНЕСКО в номинации "гастрономия".