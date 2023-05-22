"Ночь в музее" в этом году посетили 677 тысяч человек. Свои двери вечером 20 мая открыли свыше 200 городских, частных и федеральных площадок. Некоторые из них участвовали в акции впервые, например, Центр "Зотов", Музей морского флота, Музей истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова", — написал мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, в музеях, библиотеках, старинных усадьбах проходили экскурсии, концерты, лекции, встречи с актёрами и другие мероприятия. В частности, Музей Москвы организовал на Хохловской площади открытые лекции и экскурсии по соседним улицам. Во дворе главного здания на Зубовском бульваре — программу с концертами, экскурсиями и показом спектакля.

Музей транспорта Москвы провёл Музейное ралли "Тур Культур". 21 экипаж ретроавтомобилей с сотрудниками столичных музеев и профессиональными раллистами проехал по площадкам акции от ВДНХ до музея-заповедника "Царицыно".

"Москвичи принимали участие в акции и онлайн. Трансляции из музеев набрали 459 тыс. просмотров. Для зрителей специально подготовили эксклюзивные видеоэкскурсии от известных актёров, режиссёров, учёных", — отметил Собянин.

Он напомнил, что акция проводится в столице с 2007 года.