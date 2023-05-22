"Семь лет назад Тула не была качественно представлена как интересное туристическое направление. Но с тех пор системное продвижение и развитие туристической инфраструктуры дало нам прирост турпотока более чем на 70%. И это еще до начала пандемии. Мы постоянно расширяем предложение для туристов. В Туле создан уникальный для России Музейный квартал, где действуют четыре филиала федеральных музеев, а до конца 2024 года появятся еще три. Реконструирована значительная часть исторического центра города", — сказал он.

По словам губернатора, в регионе открываются новые музеи, объекты размещения и отдыха (кемпинги, глэмпинги, бассейны, пляжи), курортные зоны. Проводятся масштабные музыкальные и театральные фестивали, авторские пешеходные экскурсии, есть аудиогиды в формате прогулки.

"Тульская область подключилась к реализации десятилетия науки и технологий "Научно-популярный туризм". Это новое направление, которое позволит больше узнать о достижениях тульских ученых и исследователей. В программе участвуют два наших ведущих университета и творческий индустриальный кластер "Октава", — добавил Дюмин.

Он отметил, что все эти меры формируют устойчивую динамику роста турпотока в Тульскую область, мотивируют гостей возвращаться в регион.

"Растет загрузка гостиниц. В выходные и праздничные дни она достигает 80-90%. Мы уже видим дефицит гостиничных номеров. Поэтому в историческом центре Тулы была открыта первая гостиница под брендом "Азимут", а в прошлом году – парк-отель этой сети вблизи от "Ясной Поляны". Работа с гостиничными сетями ведется и в других районах области. А это не только наращивание номерного фонда, но и внедрение стандартов гостеприимства мирового уровня. Наша цель – к 2030 году увеличить вместимость номерного фонда более чем в полтора раза – до 26 тысяч мест. Сейчас он составляет 17 213 мест", — сказал губернатор.

Он пояснил, что в 2030 году будет отмечаться 650-летие Куликовской битвы. К этой дате приурочено создание патриотического, научного, культурного и туристического Куликовского кластера.

"Он разместится на территории пяти муниципалитетов (г. Новомосковск, Веневский, Богородицкий, Узловский и Кимовский районы). Уже в этом году на федеральные средства здесь будет реализовано более 20 предпринимательских инициатив, что позволит создать модульные отели, кемпинги, рестораны и кафе, приобрести пляжное оборудование и т.д. Работу по развитию туризма мы ведем совместно с федеральными институтами. Активно сотрудничаем с "Корпорацией "Туризм.РФ". В результате в Кондуках, где "марсианские" пейзажи карьеров уже сейчас привлекают тысячи туристов, будет создан всесезонный курорт с сервисом высокого уровня", — добавил Дюмин.

Он подчеркнул, что в результате этой работы в регионе появится новый туристический хаб. А одна из главных задач властей области, по словам губернатора, – "сформировать уникальный стиль и атмосферу, которые будут ассоциироваться с Тулой".