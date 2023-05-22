Рейс будет выполняться по вторникам. На маршруте будут задействованы лайнеры Boeing-737-500. Вылет из Еревана, согласно данным перевозчика, запланирован на 14:00, прибытие — в 15:50, обратный вылет в армянскую столицу — через час, в 16:50, прибытие — в 18:40 (время местное).

Время в пути в одном направлении составит 1 час 50 минут.

Shirak Avia будет единственным перевозчиком на этом маршруте.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что в прошлом году рейсы в столицу Армении из Астрахани выполняла авиакомпания "Азимут".

"Но перевозчиком было принято решение о прекращении полетной программы, последний рейс авиакомпании "Азимут" в Ереван был выполнен в январе 2022 года", — сказали в пресс-службе.

Shirak Avia зарегистрирована в Армении в 2019 году. Выполняет рейсы в города России, страны СНГ, Ближнего Востока, Азии и Европы. Парк компании состоит из самолетов Boeing-737-500/800.