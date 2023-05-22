"О перспективах развития халяльного туризма в Дагестане рассказали на Международном форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum" в Казани, где состоялся круглый стол на тему: "Гостеприимство по стандартам Халяль". С докладом о перспективах развития халяльного туризма в республике выступил министр по туризму и народным художественным промыслам РД Эмин Мерданов", — говорится в сообщении.

Глава дагестанского Минтуризма отметил, что в большинстве кафе и ресторанов республики оборудованы молельные комнаты, а еда соответствует стандарту "халяль".

"На территории республики расположены более 2500 мечетей. Гостей республики привлекают и одна из самых больших мечетей в Европе — Центральная Джума-мечеть Махачкалы, открытая в 1997 году, и множество древних зияратов в старинных поселениях Дагестана", — цитирует пресс-служба Мерданова.

Он также отметил, что перспективными для взаимодействия и налаживания сотрудничества являются регионы России, имеющие положительный опыт в развитии халяльного туризма — это Татарстан, Башкортостан, а также мусульманские государства, с которыми Дагестан связывает прямое авиасообщение: Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Узбекистан, Киргизия.

"Дагестан открыт к сотрудничеству. Мы планируем привлекать инвесторов, готовых вкладываться в развитие соответствующей туристской инфраструктуры, и способствовать привлечению туристских групп в сегменте религиозного и паломнического туризма", — подчеркнул Мерданов.