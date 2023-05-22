"В деревне Шешурино Торопецкого района будет отреставрировано родовое имение генерала Алексея Николаевича Куропаткина. Проект будет реализован частным инвестором, который развивает гостиничный комплекс "Времена года" на территории, где расположена усадьба", — говорится в сообщении.

После завершения реставрационных работ здесь будет открыт музей провинциального усадебного быта имени генерала Куропаткина, отметили в пресс-службе.

Сейчас на территории усадьбы очищен прилегающий к нему парк и запланирована работа по благоустройству этой территории: ее освещению, организации прогулочной зоны, причала, рекреаций для гостей и отдыхающих.

На данный момент в рамках реставрации усадьбы ведутся проектно-изыскательские работы в военно-историческом архиве в Москве, которые позволят найти документы и чертежи старинного имения, а также определить новые факты жизни и деятельности генерала Алексея Куропаткина.

Кроме того, информация, связанная с усадьбой, будет исследована в Государственном архиве Псковской области и в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга.

"Благоустройство территории и дальнейшая реставрация усадьбы Алексея Куропаткина станут важным вкладом в развитие туристической привлекательности самого древнего в Тверской области города Торопца, который в 2024 году отметит 950-летие первого летописного упоминания", — подчеркивается в сообщении.

Генерал Куропаткин — участник русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, разведчик, ученый, военный министр Российской империи, создатель отечественной военной контрразведки.

В родовом имении он проявил себя как реформатор-просветитель, основав сельскую библиотеку, почтово-телеграфное отделение, больницу, народный музей, сельскохозяйственную школу, где сам преподавал.