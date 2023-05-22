"Зеленоградский округ первым в регионе подал документы на проверку морских пляжей по российским стандартам в систему классификации объектов туристской индустрии — ООО "Центр сертификации, классификации и контроля качества". В результате классификацию прошли три муниципальных пляжа — "Роза ветров", "Малиновка" и "Лесной", общая протяженность которых составила 1450 метров. Всем трем присвоена высшая категория "Синий флаг", — сказал Боровиков.

По его словам, в этом году власти муниципалитета активно готовились к предстоящему летнему сезону и расширили инфраструктуру пляжного отдыха на берегу Балтики. Так, протяженность муниципальных пляжей увеличена в самом Зеленоградске и у западной части города, а также на Куршской косе в поселке Лесное. Всего протяженность всех мест отдыха на морских пляжах в районе составила более 4 км.

Боровиков отметил, что все сертифицированные пляжи соответствуют требованиям безопасности и экологии. На них оборудованы места для маломобильных граждан, пункты предоставления различных курортных услуг. Планируется, что три "Синих флага" будут подняты над пляжами 1 июня.

Он также сообщил, что к летнему сезону активно готовится и сам город, так как через него идут основные потоки гостей.

"По итогам 2022 года наш район принял 1,5 млн гостей, которые приезжали на один день. Также у нас отдохнули в течение более продолжительного времени еще 500 тыс. туристов. Зеленоградск выдержал этот наплыв и сегодня готовится к новому", — заключил Погребняков.

"Синий флаг" — российская система сертификации пляжей, созданная по аналогии с международным "Голубым флагом".