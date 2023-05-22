Трафик на международных воздушных линиях стал больше на 62% и составил 582 тыс. человек. Динамичный рост зафиксирован на рейсах в Дубай, Ташкент, Шарджу, Ош и Анталью.

На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 19%, до более 1 млн человек. Востребованными были рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Калининград.

После введения западных санкций в феврале прошлого года пассажиропоток российских авиапредприятий резко упал, публикация официальной статистики была ограничена. За весь 2022 год "Домодедово" обслужило 21,2 млн человек, что на 15% меньше, чем годом ранее, сообщалось в отчете аэропорта.

Крупнейшими по объему выручки клиентами "Домодедово" в прошлом году были российская авиакомпания S7 (9 млрд руб., доля — 27%), на втором месте — арабская Emirates (3,4 млрд руб., или 10%), на третьем — "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) (3,2 млрд руб., или 10%).

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Шереметьево" и "Внуково" — не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.