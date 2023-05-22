Денежные средства на оплату уставного капитала будут выделены из бюджета Татарстана.

Как сообщалось, в августе 2020 года Зеленодольский завод имени А.М.Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") спустил на воду первое в России речное пассажирское судно на сжиженном природном газе — прогулочный теплоход "Чайка СПГ". Судно было построено по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и в октябре 2021 года передано лизингополучателю — ООО "Газпром СПГ технологии". "Чайку СПГ" предполагалось использовать для выполнения экскурсионных прогулок в Татарстане по Волге из Казани в Свияжск.

В 2022 году Татарстан заказал верфи в Зеленодольске два "Метеора-2020" с модернизированной системой подводных крыльев и пассажирский теплоход проекта А217-1 для перевозок пассажиров на внутренних водных путях. Эти суда Татарстан должен получить в навигацию 2024 года.

Туристические речные перевозки в Татарстане выросли в 2022 году в 1,6 раза, до 293 тыс. человек. Количество заходов туристических судов в порты Татарстана увеличилось вдвое, до 2,2 тыс.

Пассажирскими перевозками в Татарстане сейчас занимается АО "Судоходная компания "Татфлот", связанное с владельцем ПСО "Казань" Равилем Зиганшиным. Согласно информации на сайте "Татфлота", ему принадлежит более 85% пассажирского и грузопассажирского флота в республике, а также Казанский речной порт, Чистопольский пассажирский порт и пристань "Тетюши".