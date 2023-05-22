"Петербург становится не только культурной, но и спортивной, туристической столицей. За майские праздники город посетило 770 тысяч туристов. В этом году на Газпром-Арене пройдут "Петровские ассамблеи 2.0", где выступят молодежные коллективы. Будем много говорить с молодежью на понятном ей языке", — отметил Пиотровский.

По его словам, к юбилейной дате разработан фирменный стиль праздника. В логотипе используются желтый и черный цвета. Первый ассоциируется с золотом и имперскостью и намекает на 410-летие династии Романовых.

Председатель петербургского комитета по культуре Федор Болтин рассказал, что первые знаковые события пройдут 26 мая. "Это и концерт в БКЗ "Октябрьский", где выступят всеми любимые артисты Зара, Стас Пьеха, Василий Герелло. В этот же день в Музее политической истории откроется выставка, посвященная 30-летию Института почетных граждан Петербурга", — добавил он.

27 мая праздник начнется с возложения цветов у Медного всадника и полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости.

В рамках юбилея состоится традиционное мероприятие "Классика на Дворцовой". Режиссёр-постановщик проекта Екатерина Галанова отметила, что петербуржцы и гости города услышат не только отрывки из опер Пуччини, Верди и Оффенбаха, но и эстрадные хиты XX века.

Директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Шаляпина (Мюзик-Холл) Юлия Стрижак рассказала, что 28 мая в рамках проекта "Поющие мосты" под музыку будут разводить Дворцовый мост.

"В программе будут композиторы, которые вдохновлялись красотой Петербурга. Это и Глинка, и Шостакович. Будет и европейская музыка. Ровно в полночь прозвучит Гимн великому городу, зажгутся Ростральные колонны. Мы раздадим зрителям флаеры с текстом композиции, и вся набережная будет подпевать. Кроме того, будет исполнен и неофициальный гимн Петербурга "Город над вольной Невой". Надеемся, что и он будет исполнен всеми гостями праздника", — добавила Стрижак.