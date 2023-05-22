"В городке Хальштатт, который стал прообразом королевства Эренделл из мультфильма "Холодное сердце", возвели деревянный забор в месте, где толпы туристов пытаются сделать фотографии на фоне живописного озера и скал, поскольку путешественники мешают передвигаться местным жителям и нарушают их размеренный образ жизни", — пишет издание.

Как отмечает портал, забор – это временная мера, в перспективе на этом месте должен появится баннер, который предупреждал бы туристов о правилах поведения в городе.

Хальштатт – небольшая община в Верхней Австрии с численностью населения около тысячи человек, поселок является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежедневно поселение привлекает порядка 10 тыс. туристов, поэтому мэрия уже несколько лет борется с овертуризмом.

Так, в начале 2020 года было введено ограничение на количество въезжающих автобусов, однако мера оказалась не слишком эффективной.