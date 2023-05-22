Прогулочная зона пройдет через лесной участок между улицами 250 лет Челябинску и Героя России Родионова, войти на нее можно будет из обоих микрорайонов.

Грунтовую дорогу уплотнят специальными материалами, вдоль тропы установят освещение, скамейки и урны. Также предлагается сделать "зоны активности", функционал которых сейчас обсуждается с жителями

Как отмечает администрация, к работе активно подключились горожане, они уже провели субботник по очистке территории. Само благоустройство планируется выполнить до осени.

Кроме того возле набережной реки Миасс продолжается реконструкция "Сада камней".

До осени здесь обустроят тропинки с плиточным покрытием, проложат велодорожки вдоль улицы Красной и Труда. В парке установят освещение, видеонаблюдение, новый "сухой" фонтан, скамейки, лежаки, гамаки, а также столы для пикника и детские площадки. Кроме того в зоне отдыха появится сцена и танцплощадка.

Общая площадь благоустройства составляет более 3,5 га. Его главная идея — вернуть парку ландшафтный функционал и наполнить его местами отдыха, отмечается в сообщении.