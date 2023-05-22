Об этом в ходе оперативного совещания правительства области сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

"В планах на этот год оздоровить 4071 человека: 1203 северян посетят санатории Мурманской области, ещё 2868 — отдохнут за пределами нашего региона. Следует отметить, что объем финансирования этого направления деятельности на 2023 год увеличен на 61,4 млн рублей и составил 312,1 млн рублей", — сказал Мякишева.

По его словам, на сегодняшний день оздоровление и отдых уже получили 978 человек. В стоимость путевки входят проживание, питание, культурно-досуговые мероприятия, автобусная экскурсия для отдыхающих, медицинские услуги.

"Для оценки полноты и качества предоставляемых санаториями услуг, специалистами министерства ежегодно проводятся выездные контрольные мероприятия. Практически каждый человек, получивший отдых и оздоровление, после возвращения домой встает в очередь за новой путевкой, что подтверждает востребованность данной меры социальной поддержки среди северян", — отметил министр.

Бесплатные путёвки для отдыха и оздоровления в санаториях Мурманской области предоставляются всем северянам старше 70 лет, а также реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. За пределами региона за счёт средств областного бюджета смогут отдохнуть ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Также в рамках проводимой кампании ежегодно бесплатные путевки в санатории за пределами Мурманской области получают неработающие ветераны труда, являющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты или мер социальной поддержки, и работники государственных областных и муниципальных учреждений с детьми до 18 лет, заключает пресс-служба.