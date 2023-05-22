"В преддверии высокого сезона, когда на косу хлынет массовый турист — как организованный в составе групп, так и самостоятельный, мы решили серьезно обновить самый популярный экологический маршрут "Высота Эфа". По данным 2022 года, в дни пиковых нагрузок ее посещают до 1800 туристов. В такие дни здесь паркуется до 340 автомобилей и до 40 туристических автобусов. Однако именно в таком массовом туристе и кроется основная проблема Эфы", — сказал Калина.

Он пояснил, что мест на существующей парковке недостаточно, посетители оставляют транспортные средства на обочине дороги, что повышает риск аварийной ситуации, в том числе из-за ограниченной видимости, а также представляет угрозу, как для животных, так и для посетителей. Кроме того, добавил директор, съезд с дорожного полотна на участки территории без покрытия приводит к их разрушению.

По словам директора нацпарка, именно поэтому и потребовалась серьезная реконструкция экологической тропы. В частности, построят большую парковку для автотранспорта. В связи с этим временно перекрывается проход к первым обзорным площадкам.

"С этого понедельника здесь начинаются работы по расширению уже существующей автомобильной парковки. Для этого будет проведена сплошная вырубка деревьев на участке площадью 2000 кв. м, примыкающем к автодороге со стороны Балтийского моря. Все работы пройдут в рамках законодательства об особо охраняемых территориях", — отметил собеседник агентства.

В тоже время, по его словам, нацпарк, "понимая огромный интерес к "Высоте Эфа" своих гостей, постарался не лишать их удовольствия увидеть эту красоту".

"Принято решение не закрывать тропу на время реконструкции. К дальней площадке с видом на поселок Морское доступ открыт в обход основного маршрута. Монтаж настила на данном участке завершен. Поэтому примерно до 1 июня трасса маршрута пройдет в обход финального участка реконструкции: по лесной просеке с выходом на настил по временной лестнице", — сообщил директор.

Он напомнил, что в прошлом году нацпарк посетило около 900 тыс. гостей, что стало рекордом за всю историю.

"Ожидаем, что в этом году их количество вырастет. Прогнозируем, что можем принять по итогам порядка 1 млн человек", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.