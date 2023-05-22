"Фестиваль, организованный в рамках национального проекта "Культура", посетили более 30 тыс. астраханцев и гостей города. На фестиваль приехали известные детские писатели из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. Среди них: Дмитрий Емец, Анна Гончарова, Валентина Дегтева, Дмитрий Сиротин, писательница из Азербайджана Солмаз Аманова, белорусский писатель Валентина Дробышевская и другие", — говорится в пресс-релизе.

Также в числе участников были писатели из Луганской и Донецкой народных республик Анна Матвеенко, Марк Некрасовский, Виктор Плескун. Все прибывшие литераторы отметили высокий уровень организации фестиваля и его масштаб.

На фестивале подвели итоги областного литературного конкурса имени Шаховского, презентовали сборник астраханских и луганских поэтов "Май, надежда, журавли!", провели музыкально-поэтическую программу "России строки посвящаю" и другие мероприятия. Издательства Москвы и Санкт-Петербурга представили свою книжную продукцию.

На церемонии закрытии фестиваля состоялось награждение победителей областных литературных конкурсов. Дипломами и призами были отмечены победители в номинациях "Книжное сокровище моей семьи", "Самый читающий ребенок", "Самая читающая семья".