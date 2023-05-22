Выручка выросла на 23,8% и составила 1,377 млрд рублей (в том числе показатель сбора за взлет-посадку увеличился на 22,8%, до 472,1 млн рублей). Это лучший показатель после 2019 года, когда аэропорт получил рекордную в своей истории выручку в 1,945 млрд рублей.

Себестоимость при этом стала больше на 18,5%, поднявшись до 1,379 млрд рублей, а валовый убыток сократился в 30 раз, до 1,74 млн рублей.

Управленческие расходы в 2022 году выросли на 11,5%, до 276 млн рублей.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на обслуживание 3,5 млн пассажиров в год. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает примерно 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.

По данным АО "МАВ", основным акционером аэропорта является находящееся под управлением ГК "Аэродинамика" (ранее — "Базэл Аэро") АО "Международный аэропорт Сочи", владеющий 62,0752% акций. Компании Levanterra Pte. Ltd. (Сингапур) принадлежит 17,3854%, АО "Кварц-Инвест" (Москва) — 16,8424%. Бенефициаром "Кварц-Инвеста" является владелец АО "Хабаровский аэропорт" (главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровска) Константин Басюк.