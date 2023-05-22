"Для участие в конкурсе на получение гранта ("Агротуризм" — ИФ) подали 14 заявок. Субсидию могут получить как новички, только осваивающие агротуристическое направление, так и фермеры, уже предоставляющие услуги сельского туризма. В 2023 году для развития подмосковного агротуризма предусмотрено 20 млн рублей", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он отметил, что проектами предполагается приобретение средств для размещения туристов, сельхозтехники, оборудования для приготовления пищи, создание детских игровых зон, благоустройство территорий хозяйств.

Заявки поданы хозяйствами из городских округов Луховицы, Коломна, Наро-Фоминский, Щелково, Зарайск, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Егорьевск, Рузский и Дмитровский.

Отбор победителей конкурса по предоставлению грантов "Агротуризм" будет проводить Минсельхоз РФ летом этого года.

Региональное министерство отмечает, что победители могут получить единоразовую субсидию в размере до 10 млн руб.