"Систематизировать всю необходимую для путешественника информацию о регионе и составить удобный план поездки теперь можно с помощью единых туристских паспортов. В единый справочник также включена информация о транспортной и гостиничной инфраструктуре, флоре и фауне, другие полезные сведения, ознакомиться с которыми может каждый", — говорится в сообщении.

Отмечается, что туристический паспорт поможет составлять планы для самостоятельных путешествий по региону.

Например, в рамках поездки в Иловлинский, Кумылженский, Новоаннинский и Суровикинский районы путешественникам предлагают познакомиться с казачьим бытом, принять участие в традиционных гуляньях и забавах в рамках фестивалей и праздников.

Научиться древнему промыслу валяния из козьего пуха можно при посещении Урюпинска, а в Ленинском, Дубовском и Руднянском районах покажут старинную купеческую архитектуру.

В Городищенском и Калачевском районах туриста ждут рассказы об истории Сталинградской битвы, а также биографии знаменитых героев-защитников волжской земли.

Разнообразие культур и традиций региона туристы смогут оценить на перекрестке цивилизаций — в Светлоярском, Октябрьском, Новониколаевском районах.

Любителей активного экоотдыха привлечет рыбалка в водоемах и байдарочные сплавы по живописным рекам: Медведице — в Даниловском районе, Ахтубе — в Среднеахтубинском.

Кроме того, путешественников ждут семь природных парков Волгоградской области, по территории которых пролегают экологические турмаршруты с обустроенными зелеными стоянками.

Скачать туристические паспорта можно на сайте комитета.

Как сообщалось, число туристов, посетивших Волгоградскую область в 2022 году, выросло на 40%, до 1,5 млн человек. В первом квартале 2023 года турпоток в регион увеличился на треть и составил более 200 тыс. человек.