"Объектом внимания исследователей первого сезона будет территория Быстринского района", — говорится в сообщении.

Первая экспедиция пройдет с 22 сентября по 1 октября 2023 года. По ее итогам студенты, в частности, разработают туристический маршрут для молодежи по Быстринскому району.

"Студенческая научная школа будет работать в двух направлениях: историческом и туристическом. Начинающие исследователи ознакомятся с природным, историческим и этническим пространством Быстринского района, а также начнут изучать комплекс туристских объектов района (природных, культурно-исторических, этнографических, событийных)", — приводятся в сообщении слова кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и философии КамГУ им. Витуса Беринга Валентины Ильиной.

Предполагается, что результаты работы школы-экспедиции заинтересуют власти Быстринского района, а также научное и туристское сообщество Камчатки.

В перспективе планируется расширить географию школ-экспедиций и вузов, студенты которых смогут принимать в них участие. Студенческие научные экспедиции реализуются в КамГУ им. Витуса Беринга в рамках дальневосточного трека программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" (нацпроект "Наука и университеты").