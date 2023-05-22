"Стартовали первые бесплатные путешествия для школьников региона 5-9 классов по социальному сертификату. Сразу 6 туристических автобусов повезли 254 ребенка в самые интересные места Калининградской области. Дети отправились в Зеленоградск и на Куршскую косу, на Виштынец, в Гусев и в Черняховск, в Балтийск и на Балтийскую косу, в поселок Янтарный и в Светлогорск, а также в Советск, Неман и Гвардейск", — написал Алиханов в своем телеграмм-канале.

По его словам, учащихся сопровождают профессиональные экскурсоводы, путешествие предусматривает одну ночёвку в гостинице не ниже "три звезды" и двухразовое горячее питание.

"Всего в этом году в такую поездку смогут отправиться 4200 школьников региона 5-9 классов. Путешествия будут проводиться до конца ноября. Для того чтобы отправить своего школьника в бесплатную поездку, нужно оформить соответствующий социальный сертификат на Госуслугах", — заключил губернатор.

В свою очередь пресс-служба губернатора отметила, что в этом году в регионе число туроператоров, предлагающих экскурсии в рамках проекта, увеличилось с 10 до 12. Для школьников предложены новые интересные программы.

Еще одно нововведение в том, что в этом году родители получили возможность одновременно подать заявление в отношении нескольких детей. При этом есть возможность для каждого учащегося 5-9 класса выбрать интересную ему поездку или отправить всех в одну поездку.

Экскурсионная программа будет охватывать все муниципальные образования и практически все самые известные туристические достопримечательности области.

Опыт прошлого года показал, что школьники из приморских муниципалитетов с большим удовольствием едут на экскурсии на восток области, а те, кто живет в глубинке, наоборот, хотят увидеть ту же Куршскую косу. При этом особое внимание будет уделяться истории региона и краеведению. И на подбор таких экскурсий уже сориентированы местные туристические компании.