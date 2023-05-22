"Создавая и наращивая масштабную инфраструктуру для образования, поддержки и развития талантов, мы заботимся и об условиях для отдыха, и оздоровления наших детей. Так, в текущем году мы увеличили количество лагерей на 7 единиц", — цитируется в сообщении губернатор Михаил Дегтярев.

Организация отдыха и досуга для детей на летних каникулах-2023 стала ключевой темой заседания президиума правительства Хабаровского края в понедельник.

По данным краевого министерства образования и науки, с 1 июня начнут работу пришкольные площадки, лагеря труда и отдыха, загородные центры.

Прирост обеспечен за счет появления загородного центра в Николаевске-на-Амуре на базе промышленно-гуманитарного техникума, а также новых лагерей труда и отдыха в Аяно-Майском, Ванинском и Солнечном районах.

Также благодаря включению региона в федеральную программу модернизации объектов детской инфраструктуры к началу летнего сезона в двух краевых учреждениях — КДЦ "Созвездие" в районе имени Лазо и центре для активной молодежи "Шарголь" в Комсомольском районе — появятся четыре комфортабельные корпуса из быстровозводимых конструкций. Это позволит охватить загородным отдыхом дополнительно 208 школьников, в том числе и ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата, что раньше им было не доступно.

"Помимо лагерей, в крае активно разворачиваются и другие формы досуга — профильные объединения, временное трудоустройство, походы, экскурсии. Такой комплексный подход позволяет этим летом охватить организованными формами отдыха более 80% школьников — 120 тыс. детей", — подчеркнул губернатор.

При этом, по его словам, для поддержки семей региональное правительство предоставляет компенсацию стоимости путевок. Причем без учета семейного дохода. Размер возмещения составляет 11601 руб. (для лагерей на территории края) и 6446 руб. (для загородных учреждений в других регионах страны).

"Детям из семей мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, мы приняли решение предоставлять путевки бесплатно", — заявил Дегтярев.

Глава региона обратился к руководителям органов местного самоуправления, надзорных и контрольных органов, министерства образования и науки края c просьбой обратить внимание на меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.