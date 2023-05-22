"Динамика растущего курса замедляет или останавливает продажи туров. То же самое можно сказать о динамике падающего курса", — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Как пояснил эксперт, ослабление рубля тормозит продажи туров за рубеж, поскольку путешественники откладывают покупку в ожидании стабилизации курса.

В свою очередь, вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что отели во многих доступных странах в преддверии летнего сезона ощутимо снизили цены для туристов, и это нивелировало скачки курса.

"В результате на рынке образовался большой переизбыток турпродукта. И, несмотря на ослабление рубля с января более чем на 25%, стоимость путевок за рубеж стала достаточно привлекательной. Например, в Турцию сейчас можно отправиться в среднем за 100 тыс. на двоих. Но я думаю, что такие цены сохранятся максимум до июня", — считает Мкртчян.

Помимо Турции, отельеры в ОАЭ, Шри-Ланке, на Мальдивах также снизили цены на размещение летом.

"В Эмиратах сезонное снижение цен, скидки достигают 40%. Такие же скидки предлагают отельеры на Мальдивах. Другая ситуация складывается в Египте. Несмотря на то, что это традиционно зимнее направление, стоимость размещения на лето почти не снижалась. Плюс авиаперевозки меньше, поэтому отдых в Египте сейчас россиянам обойдется дороже Турции", — пояснил он.

Аналогичного мнения придерживается и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Волатильность валют, безусловно, важна для формирования цен на турпакеты и авиаперевозку, однако она не является определяющей в этом вопросе. Большое количество рейсов на выездных направлениях и снижение цен на размещение в отелях за рубежом сгладило разницу в ценах, несмотря на ослабление курса рубля", — заключил он.

С начала мая рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. В конце прошлой недели курс доллара США составил 77,92 рубля, это на 1,02 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,84 рубля, подорожав на 74,25 копейки.