"Акция "Общий музей" раскрывает тему наставничества крупных государственных учреждений над муниципальными музеями", — отметили в пресс-службе.

Так, в фонд Дубенского краеведческого музея передали Тульский краеведческий альманах, издание книги "Военная лира", биографический материал о жизни и творчестве краеведа Евгения Полозова и фамильный герб рода Мосоловых.

В Тульском музее изобразительных искусств презентовали викторианские часы из красного дерева, французские стол и комод XIX века и др.

По словам заместителя председателя правительства региона Ольги Гремяковой, музейное дело, как основа истории, в Тульской области активно развивается при поддержке губернатора Алексея Дюмина.

"Вместе с музеями над экспозициями и выставками работают архивы, библиотеки и другие учреждения культуры", — подчеркнула Гремякова.

По информации пресс-службы, в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев" для вынужденных переселенцев из Донбасса в пункт временного размещения в Суворовском районе свою выставку привез музей Черепетской школы. Вместе с экскурсоводом дома-музея Саши Чекалина они рассказали о героической истории Суворовского района и подвиге юного партизана.

В выставочном зале в Туле открылась выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Среда обитания" и состоялась творческая встреча с ее автором — живописцем-коллекционером Михаилом Левшиным.

В Тульском филиале Государственного исторического музея подвели итоги конкурса "Драгоценные награды моей семьи". Сотрудники ГИМа провели экскурсии по действующим экспозициям, в том числе специальные — для посетителей с инвалидностью.

В Тульском музее оружия прошли театрализованные и авторские экскурсии, круглые столы и творческие встречи, посвященные теме наставничества.

Весь вечер в филиалах государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Музейном квартале и в музее "Тульские древности" можно было посетить различные мастер-классы по средневековой кухне и ремеслу, лекции и специальную программу тематических экскурсий.

В выставочном комплексе "Л.Н.Т." музея-усадьбы "Ясная Поляна" прошла лекция об интересных фактах из истории тульских улиц и биографий личностей, в честь которых они названы. А в доме культуры "Ясная Поляна" показали спектакль по повести Л.Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича".

В Музее самоваров показали вечерний моноспектакль "Жизнь и увлечения тульского фабриканта" к 175-летию А.С. Баташева. А в доме-музее В.В. Вересаева артисты студии восточного танца представили музыкальное выступление.

В муниципальных музеях состоялись бесплатные экскурсии по экспозициям и мастер-классы.

Как сообщалось, с 5 июня в Тульской области стартует акция "Музейное лето", которое продлится до конца сентября. В общей сложности запланировано порядка 220 культурно-массовых мероприятий. В числе основных мероприятий — театральный фестиваль "Толстой", историко-литературный фестиваль "Война и Мир", фестиваль добрых искусств "Пятницкая башня", фестиваль классической музыки "Музыкальное лето в Поленово", "Кремлевские сезоны" в кремле Тулы. Традиционные патриотические фестивали пройдут на первом ратном поле страны — Куликовом поле, включая День России, День воинской славы и празднование 643-й годовщины сражения.

Также пройдут Фестиваль креативных индустрий, День пряника, Всероссийский творческий конкурс народных мастеров "Русь мастеровая" и другие. Ярким событием станет праздник "Фанфары Тульского кремля" в историческом центре Тулы.