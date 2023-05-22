"Один из участников форума, гендиректор корпорации по интегрированному развитию туризма Мальдив Мохамед Рааидх верно заметил, что российские туристы для них номер один, и в плане рынка прямо сейчас где-то 12% всего турпотока Мальдив – из России. Так что Россия всегда на первом месте. Поэтому сама идея таких тематических форумов, безусловно, интересна и актуальна для международного обмена опытом, расширения деловой базы контактов, культурных связей", — подчеркнул эксперт.

По его словам, прямое общение с присутствовавшими на сессиях представителями Мальдив, Ирана, Иордании – это полезный опыт для выстраивания бизнес-отношений в сфере въездного и выездного туризма.

"Но по итогам участия в форуме хочу отметить, что сейчас весь турпродукт на рынке формируется исключительно вокруг уже открытых возможностей, но не прорабатываются стратегически важные моменты на перспективу. А открытие любых новых продуктовых направлений, будь то Иран, Куба, Грузия и других может происходить только при маркетинговой поддержке, когда и государством, принимающим туристов, и Россией на это выделяются бюджеты, когда разносторонняя информация доносится до конечного потребителя – то есть до туриста. Многие наши туристические форумы ориентированы на бизнес. А то, что туристическая индустрия базируются на людях, той самой B2C-аудитории, которая непосредственно едет отдыхать, мы почему-то зачастую забываем", — добавил Мурадян.

ХIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum 2023" прошел с 18 по 20 мая в Казани. На различных сессиях обсуждались аспекты сотрудничества России в различных сферах экономики с исламскими странами. В том числе, вопросы развития туризма.