"С 1 июня на маршруте пригородных поездов будет произведена замена подвижного состава. Новый рельсовый автобус серии РА-2 вмещает в себя 222 посадочных места (в два раза больше предыдущего поезда), а также оборудован биотуалетами", — говорится в сообщении.

Кроме этого, туристический поезд №6714 Иркутск-Пассажирский — Слюдянка I — Байкал и его зеркальный маршрут в предстоящем сезоне совершит 46 рейсов, что на шесть больше, чем в прошлом году.

По данным филиала, частота курсирования поезда "Байкальский экспресс" останется неизменной. В период с июля по август 2023 года туристический состав совершит пять рейсов из Иркутска на историческую магистраль и обратно.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль южного берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 годы. Длина дороги — 85 км.

КБЖД признана памятником архитектуры и инженерного искусства, используется в основном для туристических целей.